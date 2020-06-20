هجوم شقيقة رونالدو لساري

قام إلما شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بشن هجون شديد على المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري وذلك بعد خسارة نهائي كأس إيطاليا بالهزيمة أمام نابولي وذلك في أمس يوم الأربعاء بركلات الترجيح وكانت نتيجة الترجيح انتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي.

وقامت بنشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور الانستجرام قائلة” ماذا يمكنك أن تفعل؟ هذا كل شيء ولهذا السبب فلن تصنع المعجزات بمفردك”، ولا يكتفي الحديث بذلك بل أضافت في المنشور أيضاً قائلة” لا أستطيع أن أفهم طريقة اللعب التي لعب بها الفريق، وعلى أي حال لا يمكنك فعل أكثر مما قمت به”.