الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح

قام لاعب ليفربول ونجم المنتخب المصري محمد صلاح بالاحتفال بعيد ميلاده وقام بنشر منشور بصورة له وهوي حمل له تورتة عيد ميلاده الخاصة به، حيق قام بنشر فيديوهات وصور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات الانستجرام فكان يحمل في الصورة الجاتوه وكتب تعليق يقول فيه” شكرا لكل واحد هنأني بعيد ميلادي”.

يحتفل اللاعب بعيد ميلاده الثامن والعشرين فولد في يوم 15 يونيو عام 1992 وذلك في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون وذلك في محافظة الغربية واستطاع الاعب أن يتصدر ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد يصل إلى 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.