شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتدرب على شاطئ البحر استعداداً للعودة إلى الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، وصلة تدريبية على شاطئ البحر على أنغام الموسيقى، استعداداً للعودة إلى النادي الأهلي من أجل استئناف التدريبات بعد فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

في ذات السياق، اطمأن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خلال الأيام الماضية، على أرضية ملعب التتش وكذلك عملية الإضاءة فى الاستاد قبل عودة التدريببات للفريق خلال اليومين المقبلين، وحرص رئيس الأهلى على التأكيد على جاهزية أرضية الملعب والإضاءة وغرف الملابس والأجهزة الطبية المختلفة لاستقبال اللاعبين وتدريباتهم خلال الأيام المقبلة، بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية التى تُطالب بها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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فيما طلب محمود الخطيب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى تدريبات الفريق التى ستبدأ خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريباً على خلفية "جائحة" كورونا، وشدد رئيس الأهلى على ضرورة تنفيذ التعليمات التى حددتها وزارتا الرياضة والصحة بشأن الإجراءات الاحترازية فى التدريبات، بعد إعلان الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة مؤخراً عودة النشاط يوم 20 يونيو الجارى على أن يتم إستئناف النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل.

وتحدث الخطيب مع عبد الحفيظ والدكتور خالد محمود بشأن الحرص الشديد فى تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة أن النادى قام بتجهيز كل الطرق والسُبل التى تضمن سلامة اللاعبين.

وأجرى محمود الخطيب بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادى بالجزيرة مؤخراً، وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات، للاطمئنان على آخر الترتيبات الخاصة قبل استئناف التدريبات، وفقًا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بداية من 20 يونيو الجاري، واطمأن رئيس النادى على تنفيذ الخطة الوقائية والإجراءات الاحترازية، التى تم الإعلان عنها فى السابق, حيث كان الأهلى سباقًا فى تنفيذ تلك الإجراءات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.