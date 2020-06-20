شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى وزوجته يدعمان شريف منير ومحمد رمضان وشيكابالا ضد التنمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض هشام حنفى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، التنمر والعنصرية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وظهر هشام حنفى برفقة زوجته مها عبر حسابه على إنستجرام فى فيديو قال فيه، "الناس بتدى نفسها الحق تتنمر على الفنان محمد رمضان وابنه والفنان شريف منير وبناته وشيكابالا نجم الزمالك، لازم القصة توصل للمسئولين ويكون فيه قرار قوى ونعمل هاشتاج لا للعنصرية والتنمر واعمل سكرين شوت للشخص اللى بيتنمر عليك ووصله للمسئولين".

وقالت مها زوجة هشام حنفى، "بجد صعبان عليا جدا شريف منير وبناته، ومتأثرة بالموقف اللى حصل لهم، أنا عندى بنت وحسيت بيه ومرضاش حد يتكلم عليهم نص كلمة، وصلنا لدرجة لا نحترم مشاعر بعض.. الاحترام سيد الاخلاق ياجماعة ".

وتعرض بنات الفنان شريف منير لحملة تنمر عبر منصات السوشيال ميديا بعدما نشر صورة لهن على حسابه الرسمى عبر إنستجرام، وأكد الفنان شريف منير أنه تعرض لهجوم شديد على السوشيال ميديا، حملت شتائم بذيئة وألفاظا خارجة، لكنه كان دائم التجاهل لمثل هذه الأمور ويكفتى بحذف من تطاول عليه، وقال منير، "تجاهلت ردود الفعل السخيفة والجارحة كثيراً.. تنازلت كثيراً جداً على السوشيال ميديا.. وعندما رأيت تأثر ابنتى الصغيرة بالشتائم البذيئة لأمها فعلت ما فعلت".

وفى وقت سابق، قال شريف منير، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، إنه تعامل مع واقعة التنمر على ابنتيه على أساس أنه أب وليس شريف منير الفنان، لافتاً إلى أن الفيديو الذى أطلقه عبر الإنترنت لقى اهتماماً كبيراً من الجهات المسئولة كون الإهانة التى تعرضت لها ابنتاه هى بمثابة إهانة لكافة الفتيات المصريات.

وأكد "منير" أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه واقعة التنمر والسب والقذف، مشدداً على أنه لن يسامح أحدا كما كان فى السابق، وتابع: "مش هسامح حد من اللى شتم.. الشتائم ليست من داخل مصر فقط بل من الخارج أيضاً.. أنا مش عاوز أبقى بطل أو أتاجر بأبنائى".

من ناحية أخرى، أكد هشام حنفى أن البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى طلب عودته للقلعة الحمراء وعقد معه جلسة خاصة فى مقر إقامته بأحد فنادق حى الزمالك لكن أحد مسئولى الأهلى رفض اتمام الصفقة، مضيفا فى برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامى سيف زاهر، على قناة ملعب on time sport ،: بعد رحيلى من الأهلى وخلال الموسم الثانى لى بقميص حرس الحدود ..طلب مانويل جوزيه عودتى وتحدث معى فى هذا الأمر بمقر إقامته ورحّبت بالطبع بهذا العرض لكن مسئولاً فى الأهلى أفسد محاولات عودتى للقلعة الحمراء.

وتابع هشام حنفي: بعدما رحلت من الأهلى لعدم تحدث مسئولو النادى معى بشأن تجديد عقدى أنتقلت للدورى التركى لكنى قررت العودة لمصر لأننى لم أستطع التأقلم مع الغربة رغم أن كثيرون طالبونى بالبقاء فى تركيا ومنهم أحمد حسن عميد لاعبى العالم.

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وأستطرد : تحدثت مع محمود الخطيب وأعتذرت له عن الرحيل من الأهلى وطلبت العودة للقلعة الحمراء وتحدثنا ما يقرب من نصف ساعة ونصحنى بعدم اللعب للزمالك لأن ذلك سيؤثر على فرصتى فى العمل مُستقبلاً بالأهلى، وقال لى ": تحدث مع طارق سليم مدير الكرة لأنه مُختص بمسألة عودتك للأهلى لكن طارق سليم لم يتقبّل عودتى فرحلت للحدود والإتحاد السكندرى وقضيت 8 أعوام فى الملاعب بعد الرحيل عن القلعة الحمراء ظهرت خلالها بشكل جيد وتحديداً خلال تجربتى مع الحدود التى أراها جيدة للغاية.

وروى هشام حنفى تفاصيل أزمته مع شادى محمد لاعب الأهلى السابق، قائلاً : فى مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدور قبل النهائى لكأس مصر ..تقدمنا على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى الشوط الأول ووجدت أن الإسماعيلى يضغط على ملعبه ووسط جماهيره من أجل التسجيل فقولت لعصام الحضرى حارس الفريق وقتها : حاول تهدى اللعب حتى نحافظ على تقدمنا.

وتابع هشام حنفي: بينما كنت أتحدث مع هادى خشبة قائد الفريق وقتها من أجل تهدئة اللعب، وحينما نظرت للخلف وجدت شادى محمد يشاور للجهاز الفنى للأهلي: وينصحا للجهاز بتغييرى، حيث أشار لهم بعلامة التغيير لرقم 8 أى تغييرى وأخراجى من أرض الملعب بدعوى أننى لم أعد قادر على اللعب وهنا حدثت مشادة عابرة بيننا ولاحظها الجمهور فى المدرجات قبل أن يتحدث مع الراحل ثابت البطل بعدها وقال لى :هجبلك حقكك.

وتابع :بين شوطى المباراة قولت للجهاز الفنى أننى لن أستكمل المباراة بسبب هذه المشادة وخرجت فعلاً وشارك بدلاً منى النيجيرى يوسف يعقوب لاعب الفريق السابق وفى الشوط الثانى سجل الأسماعيلى أربعة أهداف لنخسر المباراة بأربعة أهداف لهدفين.

وأكد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن هذا المشادة تسببت فى خضم مبلغ منه وكذلك من شادى محمد وأنقطع الحديث بيننا ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل أن يتدخل بعض لاعبو الأهلى للصلح بيننا.