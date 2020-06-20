الامارات | سائق الفورمولا زاناردي في العناية المركّزة بعد حادث مروع

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق الفورمولا زاناردي في العناية المركّزة بعد حادث مروع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرقد الايطالي أليكس زاناردي سائق الفورمولا واحد وبطل سلسلة "كارت" السابق الذي بترت ساقاه في حادث سباق سيارات قبل نحو عشرين سنة قبل ان يصبح بطلا بارالمبيا مرموقا، في المستشفى في "حالة خطيرة للغاية" بعد اصطدامه الجمعة بشاحنة اثناء مشاركته في سباق دراجات للدفع اليدوي في إيطاليا.

وكان زاناردي يشارك في احدى مراحل سباق البدل "أوبييتفو تريكولوري" في توسكانا، عندما فقد السيطرة على دراجته على منعطف حاد وعبر إلى مسار شاحنة كبيرة بالقرب من مونتالتشينو.

ونُقل ابنة الثالثة والخمسين جوا الى مستشفى بالقرب من سيينا، حيث خضع لجراحة طارئة في رأسه ووجهه، قبل نقله إلى العناية المركّزة.

وقال المستشفى في بيان "نظرا للاصابة الخطيرة في الرأس، بدأت جراحة الاعصاب والتدخل في الوجه بعد الساعة السابعة مساء بقليل وانتهت قبل العاشرة". تابع "نُقل المريض بعدها الى العناية المركزة. حالته خطيرة للغاية".

وبحسب وكالتي أنسا وآجي، بقي زاناردي في حالة مستقرة خلال الليل.

بدوره، كشف ماريو فالنتيني مدرب منتخب ايطاليا للدراجات البارالمبية لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "فقد أليكس السيطرة على دراجته، تدحرج مرتين واصطدم بقاطرة شاحنة. كان الاصطدام رهيبا".

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واشارت صحيفة ريبوبليكا ان زاناردي بقي واعيا حتى وصول الاسعاف وانه كان يتنفس بنفسه.

اضاف فالنتيني في مقابلة أخرى "مرت عشرون دقيقة حتى وصول الطاقم الطبي. استغرق تحميله بعض الوقت. زوجته ساعدت. كان يتحدث بعد الحادث".

تابع "كان يوما مشمسا والجميع سعداء. كنا على بعد 20 كيلومترا من (خط الوصول) مونتالتشينو. الشاحنة لم تخطىء. اليكس ارتكب الخطأ"، مضيفا ان خوذته سقطت خلال الحادث.

واحرز زاناردي لقب بطولة "كارت" الاميركية للسيارات قبل ان تبتر ساقاه بسبب تعرضه لحادث على حلبة "لاوزيتسرينغ" في ألمانيا عام 2001.

نال بعدها اربع ذهبيات وفضيتين بارالمبية في لندن 2012 وريو 2016 في فئة الدراجات اليدوية، إلى عشرة ألقاب عالمية.

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