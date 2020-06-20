الامارات | إعادة فتح الملاعب الرياضية في فرنسا الاثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الملاعب الرياضية في فرنسا الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعيد فتح دور السينما والكازينوهات اعتبارا من الاثنين، مضيفة أن الملاعب ستستقبل الجماهير من جديد بدءا من 11 وليو بحضور خمسة آلاف متفرج كحد أقصى.

وقالت الحكومة في بيان ليل إن "تحسن الوضع الصحي" المرتبط بوباء كوفيد-19 يجعل من الممكن "رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على يقظته".

وقد توقفت بطولة كرة القدم الفرنسية 2019-2020 نهائيا في 8 آذار/مارس بسبب الوباء، ويأمل دوري كرة القدم للمحترفين بأن يبدأ الموسم المقبل في 23 أغسطس.

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وسجلت فرنسا 14 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 29617، وفقا لبيان رسمي صدر الجمعة.

وأشارت الحكومة إلى أنه من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بخمسة آلاف متفرج في الملاعب وحلبات السباق إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف أغسطس.

وأضافت أن إعادة فتح الملاهي الليلية والمعارض واستئناف الرحلات البحرية الدولية قد تبت في سبتمبر إذا استمر الوباء في الانحسار.

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