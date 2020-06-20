شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: عدم استئناف النشاط الرياضي كارثة.. والدعوة لذلك فشل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إن عدم استكمال النشاط الرياضي في مصر، سيكون بمثابة كارثة، وأن الدعوة لذلك فشل كبير.

وأضاف «مصطفى» في تصريحات على قناة «أون تايم سبورت»: «لابد من التحرك لأننا لا نعرف متى ستنتهي أزمة كورونا».

وتابع: «عندما علمت بعودة الدوري الألماني، طلب منهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذوها، وأرسلت منها نسخة لوزير الرياضة وعدة أماكن أخرى من بينها الأهلي بناء على طلب من محمود الخطيب، رئيس النادي».

وأكد: «لازم تمشي مع الإجراءات الاحترازية بشكل جيد والحياة تمشي. لا أتصور إن مسؤول موجود في اتحاد ويسعى لعدم استكمال المنافسات».

وحول الحديث عن صحة أفراد المنظومة الرياضية ووجود خطر عليهم علق: «ممكن تتعرض لحادث وأنت ماشي. البوندزليجا منذ عودته لا توجد حالة إصابة واحد بكورونا».

ولفت إلى أن استمرار توقف النشاط يؤثرر سلبيا على دخل الأندية والمؤسسات الرياضية، وأداء ومستوى اللاعبين والحكام والإداريين، وبالتالي المنتخبات ستتاثر، متسائلًا: «الناس قاعدة في البيوت مش ممكن يتفرجوا على ماتشات بدل الأفلام؟.. أي واحد بيفكر إنه يلغي ده فشل كبير».

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: «لو قررت تلغي السنة دي ماذا ستفعل السنة القادمة لو الأزمة استمرت. بمجرد أخذ القرار بالاستكمال الحلول ستأتي، النشاط إذا لم يستكمل ستكون كارثة كبيرة جدًا».

Advertisements

وأكد: «عدم استئناف النشاط يؤثر على استضافة البطولات، ومنها مونديال كرة اليد العام القادم، ففي حال عد الاستئناف سيتحدثون عن ذلك ويقولون كيف سينظمون بطولة؟».