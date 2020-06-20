شكرا لقرائتكم أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار للاتحاد يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت ، أحمد رفعت لاعب نادى الزمالك المعار إلى صفوف فريق الإتحاد السكندرى ، بعيد ميلاده الـ 27 ، حيث أنه من مواليد 20 يونيو عام 1993 ، و بدأ مسيرته فى صفوف ناشئين نادي إنبي قبل أن ينتقل للزمالك ومنه لزعيم الثغر على سبيل الإعارة.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك إلى إستعادة اللاعب فى الموسم الجديد بعد إنتهاء إعارته للفريق السكندرى ، وأبدى أحمد رفعت، صانع ألعاب الاتحاد السكندرى، سعادته بقرار عودته مرة أخرى لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى، مؤكدا أنه يتمنى الاستمرار مع القلعة البيضاء والمشاركة بشكل فعال للعب مع المنتخب الوطنى.

Advertisements

وعن الإتحاد السكندرى قال رفعت فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الموسم الحالى يعد أحد أفضل مواسمه الكروية مع الساحرة المستديرة منذ أن تم تصعيده بصفوف إنبى مرورا بالانتقال للزمالك، بعدما تألق بشكل ملحوظ واستطاع صناعة إحراز العديد من الأهداف المؤثرة وصناعة أهداف اكثر للمهاجمين .

كما حرص محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى على فتح خط مفاوضات جديد مع نظيره مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الهواء لضم أحمد رفعت وسيسيه لصفوف الاتحاد بتجديد إعارتهما، كما وجه محمد مصيلحى له الدعوة لزيارة النادى قائلا، "أدعوك لزيادة نادى الاتحاد هنا فى الإسكندرية فى القريب العاجل، فرحب رئيس الزمالك خلال مداخلتهما الهاتفية لقناة الزمالك، ورد عليه قائلا: محمد مصيلحى حدوتة إسكندرانية، والزمالك والاتحاد علاقتهما جيدة جدا".