شكرا لقرائتكم محمود سعد فى رسالة صوتية بعد شفائه من كورونا : الطبيب نصحني بالعودة للعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة رسالة صوتيه عبر واتس آب إلى المدربين و الإعلاميين يطمأنهم من خلالها على حالته الصحية وشفائه تماما من فيروس كورونا بعد إيجابية العينة التي خضع لها منذ أكثر من شهر ، ليتم عزله في المنزل ثم إحدي المستشفيات الخاصة .

تضمنت الرسالة الصوتية التي أرسلها محمود سعد أنه عفي تماما من فيروس كورونا بعد إجراء عدد من الاختبارات و المسحات ، و أن الجهاز الطبي المعاون له نصحه بالعودة لممارسة حياته بصورة طبيعية و العودة للعمل باتحاد الكرة لمباشرة أعماله و أنه سيتواجد في الاتحاد خلال الأيام المقبلة.



رسالة محمود سعد الصوتية

جاء إعلان اتحاد الكرة تعافى الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة، من فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابته ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء، ليعيد البسمة للوسط الكروى بعد تماثل النجم الكبير.

Advertisements

وقال مصدر بالجبلاية، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للإصابة وعزله بالحجر الصحي.

وشهد عام 1953 مولد أسطورة جماهير نادي الزمالك محمود سعد، بقرية الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، الذي أظهر شغفه بكرة القدم منذ طفولته ، وقبل وصوله لسن السادسة عشر التحق سعد بناشئي نادي الزمالك لتبدأ مسيرته مع كرة القدم.

بدأ محمود سعد مسيرته مع كرة القدم في وقت مبكر، ليكون ضمن ناشئي نادي الزمالك في عام 1968، مع كوكبة من نجوم الزمالك في تلك الفترة أمثال فاروق جعفر وعلي خليل وغانم سلطان، وسرعان من أثبت الشاب سعد نفسه في مركز المدافع ، ليتم تصعيده للفريق الأول في عام 1970 مع عدد من اللاعبين الصغار، ولكن واجهته ظروف صعبة خلال تلك الفترة ، فتوقف النشاط الكروي في مصر أثناء حرب الاستنزاف، ليجد سعد ضالته في السفر إلى لبنان والاحتراف هناك، وبعودة النشاط قرر سعد العودة لبيته، ويقيم به 7 أعوام بداية من عام 1975 وحتى عام 1981.

حقق محمود سعد أربع بطولات مع نادي الزمالك كلاعب، حيث فاز بكأس مصر مع النادي الأبيض خلال مواسم 75،77،79، كما فاز بقلب الدوري المصري موسم 1977/1978.