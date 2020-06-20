شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بالدورى أمام الزمالك فى القمة 46 بـ46 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 20 يونيو 1980 ، توج النادى الاهلى بطلا للدوري عقب الفوز على غريمه الزمالك في القمة 46 للمسابقة في الجولة قبل الختامية، حيث استضاف الزمالك ثاني الترتيب برصيد "44" نقطة، الأهلي المتصدر برصيد 46 نقطة على إستاد القاهرة، وبقيادة تحكيمية للحكم الأجنبى جورج كورنتي.

خطف الأهلي المباراة واللقب مبكرا بهدفين في أول ربع ساعة سجلهما جمال عبدالحميد في الدقيقة الثانية، ومصطفى عبده المتخصص في الدقيقة 15، وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سجل حسن شحاتة "هداف المسابقة" هدف حفظ ماء الوجه للزمالك، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلي على لقبه للعام الثاني على التوالي، وللمرة رقم 16 في تاريخه، والخامس تحت قيادة المجرى هيديكوتي.

تشكيل الزمالك في القمة رقم 46 مكونا من:عادل المأمور، محمد صلاح، إبراهيم يوسف، فاروق جعفر، صبري المنياوي، حسن شحاتة، أحمد عبدالحليم، مجدى شلبي (عبدالرحيم محمد)، عادل دسوقي، نصر إبراهيم، حمامة (علي خليل).

تشكيل الأهلي في القمة رقم46 مكونا من: ثابت البطل، فتحي مبروك، ماهر همام، حازم خالد، مدحت رمضان (حمدي جمعة)، السوداني عبدالمنعم شطة، صفوت عبدالحليم (فوزى سكوتي)،مختار مختار، مصطفى عبده، محمود الخطيب، وجمال عبدالحميد.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.