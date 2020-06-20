كاف يخاطب الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل التحضير لنصف نهائي إفريقيا

وحسب موقع le 360 سبور المغربي، فقد خاطب "الكاف" الأندية الثمانية المعنية بنصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، بإخضاع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لفحوصات دقيقة للكشف عن فيروس كوفيد 19، وذلك تحضيرا لاستئناف المنافسات الإفريقية.

وطالب "كاف" الأندية بضرورة اتخاذ اللاعبين والطاقم الفني لكافة الإجراءات الاحترازية في تدريباتهم وقبل عودة البطولة الأفريقية من جديد.

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ويلاقي الرجاء نظيره الزمالك ، بينما يلهب الوداد مع الأهلي في مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي توقفت منافساته بسبب “كوفيد19”. ولم يحسم الكاف فيما إذا كانت مباريات الذهاب والإياب ستجري بحضور الجمهور أوغيابه.

من جانبه، يواجه نهضة بركان فريق حسنية أكادير في النصف النهائي من كأس الاتحاد الإفريقي، في حين يواجه بيراميدز حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الثاني.

يذكر أن نهائي دوري الأبطال سيكون في الكاميرون في ملعب جابوما، أما نهائي الكونفدرالية فيحتضنه مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.