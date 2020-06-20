شكرا لقرائتكم شاهد.. حسام غالي يشارك فى مباراة عائلية بين رمضان صبحي وشريف إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك حسام غالي قائد النادي الأهلي سابق ومدير الكرة الحالي بفريق الجونة، في مباراة عائلية جمعت شريف إكرامي، ورمضان صبحي لاعبا القلعة الحمراء، وذلك قبل عودة النشاط الرياضي والعودة إلى التدريبات من جديد، على سبيل الترفيه بعد طول فترة الحجر المنزلي وتوقف الأنشطة الرياضية وجميع المسابقات في مارس الماضي.

ويخضع لاعبو الأهلي لفحوصات طبية غداً السبت وبعد غداً الأحد للاطئنان عليهم في ظل انتشار فيروس كورونا، على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من يوم الاثنين المقبل وفقاً للجدول الموضوع من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والمتواجد حالياً في سويسرا.

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وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.