شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكاف يستعرض فدائية طارق حامد عبر تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الحساب الرسمى للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، عبر تطبيق تيك توك، اللقطات الفدائية لطارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر فى المباريات الأفريقية وعلق قائلا، "الأفضل". ويعد طارق حامد من أهم لاعبى القلعة البيضاء منذ انضمامه للفريق الأبيض قادمًا من سموحة، موسم 2014/ 2015 فلقد ظهر طارق حامد في 208 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 ورفع 11 لقبا مع الفارس الأبيض

وكان طارق حامد الذي وصل مع منتخب مصر إلى مونديال روسيا 2018، قريبا من حصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا إلا أنه خسرها لصالح يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة الحالي.

طارق حامد مقاتل دائمًا داخل الملعب، يعرفه الجميع بالفدائية والدليل على ذلك، مشهد لن ينسى في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الأخيرة رفقة الزمالك أمام نهضة بركان.

طارق حامد ظهر في إياب النهائي الشورت الخاص به ملطخًا بالدماء رافضًا الخروج من اللقاء من أجل اللقاء، رغم تأكيدات الطبيب وقتها أن النزيف الذي سببه جرح قطعي ظل مستمرًا في آخر دقائق المباراة.

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طارق حامد مهمته ليست إحراز الأهداف ولكن هو خط الدفاع الأول للزمالك في مبارياته الموسم الماضي وفي أوقات كثيرة ظهر كخط الدفاع الأول والأخير لأنه كان مفسدًا قويًا لهجمات المنافس.

طارق حامد واحد من أكثر اللاعبين الذين ارتبط خلال الفترة الماضية بانتمائهم للزمالك وبات حدوتة خارج وداخل الملعب بعدما رفض كل العروض التي تلقاها وفضل البقاء مع الزمالك وهو ما جعل اللاعب اسطورة خالدة للجماهير العاشقة للرداء الأبيض.

ويُعد طارق حامد، ثانى أكثر لاعبى الأبيض مشاركة مع الفريق فى المباريات التى تولاها الفرنسى كارتيرون، حيث شارك تحت قيادته فى 17 مباراة بمعدل 1493 دقيقة، صنع خلالها هدفًا.

ويحرص طارق حامد علي خوض التدريبات بانتظام رغم أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك بخوضه التدريبات في فريق غزل المحلة تحت إشراف أحمد حسين أخصائى تأهيل فريق غزل المحلة، وذلك فى إطار حرص اللاعب على المحافظة على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الدورى، والاستعداد لعودة النشاط فى أى وقت.