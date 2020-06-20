شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على أرضية وإضاءة ملعب التتش قبل عودة تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خلال الأيام الماضية، على أرضية ملعب التتش وكذلك عملية الإضاءة فى الاستاد قبل عودة التدريببات للفريق خلال اليومين المقبلين، وحرص رئيس الأهلى على التأكيد على جاهزية أرضية الملعب والإضاءة وغرف الملابس والأجهزة الطبية المختلفة لاستقبال اللاعبين وتدريباتهم خلال الأيام المقبلة، بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية التى تُطالب بها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

فيما طلب محمود الخطيب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى تدريبات الفريق التى ستبدأ خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريباً على خلفية "جائحة" كورونا، وشدد رئيس الأهلى على ضرورة تنفيذ التعليمات التى حددتها وزارتا الرياضة والصحة بشأن الإجراءات الاحترازية فى التدريبات، بعد إعلان الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة مؤخراً عودة النشاط يوم 20 يونيو الجارى على أن يتم إستئناف النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل.

Advertisements

وتحدث الخطيب مع عبد الحفيظ والدكتور خالد محمود بشأن الحرص الشديد فى تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة أن النادى قام بتجهيز كل الطرق والسُبل التى تضمن سلامة اللاعبين.

وأجرى محمود الخطيب بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادى بالجزيرة مؤخراً، وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات، للاطمئنان على آخر الترتيبات الخاصة قبل استئناف التدريبات، وفقًا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بداية من 20 يونيو الجاري، واطمأن رئيس النادى على تنفيذ الخطة الوقائية والإجراءات الاحترازية، التى تم الإعلان عنها فى السابق, حيث كان الأهلى سباقًا فى تنفيذ تلك الإجراءات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وأكد رئيس النادى خلال الجلسة أن الأهلى بوصفه أكبر مؤسسة رياضية فى مصر والشرق الأوسط، يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، والاستفادة من التجارب العالمية التى عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، حيث إن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالى بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى يجب علينا الاستعداد بقوة مع باقى الأندية المصرية، لنكون عاملًا مساعدًا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية.