شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يحملون البدرى مسئولية رحيلهم عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل العديد من لاعبى الأهلى السابقين حسام البدرى، مدرب المنتخب الحالى والفريق الأحمر السابق، مسئولية رحيلهم عن القلعة الحمراء خلال ولاياته الثلاث لتدريب المارد الأحمر، والتى تسبب خلالها فى رحيل أكثر من لاعب لعدم قناعته الفنية بإمكانيات هؤلاء اللاعبين، ومنهم من فوت الفرصة على الأهلى فى عدم الاستفادة منهم بالشكل الأمثل.

وجاء استبعاد البدرى لهؤلاء اللاعبين لأسباب متباينة بين عدم القناعة الفنية، أو بسبب الصدام معهم، أو لوجود أسماء أفضل منهم فى هذه المراكز، أو لرفع الحرج عن نفسه والموافقة على رحيل الأسماء التى ستزعجه بسبب عدم حصولها على فرصة المشاركة الأساسية فى المباريات الرسمية، فى ظل اعتماده على مجموعة بعينها من الأسماء وتهميش مجمعة أخرى.لمعرفة التفاصيل من هنا:

وينتظر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، قرارات اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقى بشأن النشاط المحلى والمسابقات القارية باعتبارها تخضع لمعايير كثيرة تتعلق سواء كانت بالحكومة المصرية أو اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقى بسبب جائحة كورونا وذلك لمعرفة التصورات النهائية حول تحديد الجدول الزمنى لمشوار المنتخب الوطنى خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأسى الأمم الأفريقية والعالم.

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وأوضح حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه أيضا ينتظر قرارات اللجنة الخماسية بخصوص تحديد مواعيد المرحلة المقبلة للمسابقات المحلية تمهيدا للاستقرار على أجندة استعدادات المنتخب والإعلان عن الاحتياجات اللازمة لخطة الأعداد لهذه المرحلة الصعبة الاستثنائية.

وأضاف حسام البدرى أنه يتابع كافة التطورات المتعلقة بالمسابقات المحلية بالتواصل مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون إتحاد الكرة للتنسيق على وضعية إعداد المنتخب فى الحسابات الخاصة خلال تحديد آليات المرحلة المقبلة، لتجهيز الفراعنة لمنافسات المرحلة القادمة الخاصة بالتصفيات.

ويحرص الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى وأعضاء جهازه المعاون طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر على متابعة مشاركات لاعبينا المحترفين فى الدوريات الأوروبية التى عاودت استكمالها وكذلك اللاعبين المحليين الذين غابوا عن اختيارات المنتخب فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابات.