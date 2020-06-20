شكرا لقرائتكم خبر عن "مراوغة كرويف".. حكاية ترقيصه سجلت باسم أسطورة الكرة الهولندية بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر يوهان كرويف، لاعب المنتخب الهولندي، أعظم لاعب فى تاريخ هولندا، ولاعبى أوروبا فى التاريخ، شبهه الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة للأسطورة البرازيلي بيليه، حيث كانت لديه سرعة فى المراوغات مذهلة، حتى سجلت أحدها بأسمه في كأس العالم في عام 1974.

الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، كتب عبر حسابه بموقع تويتر:" هذه الحركة مسجلة باسمه: "مراوغة كرويف!" فعلها لأول مرة في مثل هذا اليوم من عام 1974 في الدقيقة 24 من مباراة بدور المجموعات في كأس العالم ضد السويد.تظاهر كرويف بالتمرير قبل أن يسحب الكرة خلف ساقه الثابتة واستدار 180درجة ليفلت من رقابة المدافع".

ورحل أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف، عن عالمنا فى 24 مارس من عام 2016 عن عمر ناهز 68 عاما بسبب معاناته من سرطان فى الرئة.

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ولد كرويف يوم 25 أبريل عام 1947، ويعد من أبرز صناع أمجاد ناديى أياكس وبرشلونة الإسبانى، كما لعب بقميص أندية فينورد ولوس أنجلوس وواشنطن فى أمريكا وليفانتى الإسبانى، وكان يلقب بالجناح الطائر، كما أنه أشرف على تدريب البلوجرانا ويعود له الفضل فى إدخال الكرة الشاملة إلى إسبانيا.

وحقق النجم الهولندي الراحل عدة إنجازات فى مسيرته، ففاز بلقب الدورى الهولندى 8 مرات مع أياكس ومرة مع فينورد وبالدورى الإسبانى مرة مع برشلونة، كما حقق دورى أبطال أوروبا 3 مرات مع أياكس، وفاز بكأس هولندا 5 مرات مع أياكس ومرة مع فينورد وبكأس ملك اسبانيا مرة مع برشلونة.

وفاز كرويف بالكرة الذهبية 3 مرات كأول لاعب فى التاريخ يفعل ذلك، قبل أن يعادله ماركو فان باستن وميشيل بلاتينى وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسى، ثم نجح الثنائى الأخير في التفوق عليه.

ونجح كرويف فى تسجيل 33 هدفا فى 44 مباراة دولية مع منتخب هولندا، فيما سجل 368 هدفًأ فى مسيرته مع الأندية والمنتخب، ويعتبره كثيرون ثالث أفضل لاعب فى تاريخ كأس العالم بعد مارادونا وبيليه.