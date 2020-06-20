شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ناصر ماهر بطل فيلم "بين السما والأرض" في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى فريق سموحة، أحد المواهب الكروية التي لم تحظى بالفرصة الكاملة خاصة مع النادي الأهلي، وكان اللاعب قد أعير إلى سموحة في موسم 2017 من أجل الحصول على فرصة واكتساب الخبرات، قبل أن يتسعيده الفريق الأحمر في موسم 2018 بعد تألقه مع الفريق السكندري، ورحيل عبد الله السعيد عن الأهلي، إلا أن إحالة أوراق اللاعب إلى دكة البدلاء بشكل مستمر جعلته يفكر في الخروج مرة أخرى على سبيل الإعارة ليعود من جديد إلى سموحة.

ناصر ماهر خلال الموسم الجاري وقبل فترة التوقف في مارس بسبب انتشار وباء كورونا استطاع أن يشارك مع سموحة في 14 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أخرى.

وبشكل عام شارك ناصر ماهر مع الأهلي في 37 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع مثلهم لزملائه من الفريق، وعانى صاحب الـ 23 عاماً من سوء الحظ بعد الاصابة التي أبعدته عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

أغلب المدربين الذين تعاملوا مع اللاعب أكدوا على أنه موهبة فذه في عالم الساحرة الميتدسرة، وفي مقدمتهم ميمي عبد الرازق مدرب سموحة السابق، والذي أكد أن اللاعب من أحرف لاعبي مصر، وأن سموحة أهدى الأهلي هدية بعد تطوير مستوى ناصر ماهر، كما أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن ناصر ماهر من المواهب الكروية المبشرة والتي تستحق فرصة.

كما كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن رغبة الفريق في تجديد استعارة ناصر ماهر في الموسم المقبل، قائلا "ناصر ماهر وصلاح محسن لاعبان مميزان وإضافة لأي فريق وطلبنا من الأهلي في وقت سابق تجديد إعارتهم أو شراؤهم نهائيًا و الثنائي إضافة كبيرة لسموحة وكابتن حمادة صدقي المدير الفني طلب تواجدهما في صفوف الفريق السكندري بداية الموسم الجديد والجميع شاهد تألقهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا و أما بالنسبة باقي اللاعبين والصفقات الجديدة، فكابتن حمادة صدقي يحضر تقريره الفني من أجل التجهيز والتحضير للموسم الجديد".



تدريبات ناصر ماهر



لاعب الاهلي

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ناصر على شاطئ البحر



ناصر في الجيم



ناصر في تدريبات الاهلي 2



ناصر في تدريبات الاهلي



ناصر في رحلة بحرية



ناصر ماهر في سيارته



ناصر ماهر مع كأس أمم أفريقيا