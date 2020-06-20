شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان "بابا نويل" الأطفال في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحق وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى لقب "بابا نويل" بعد أن تفرغ في الفترة الأخيرة لتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعشقونه ويحلمون برؤيته والتواصل معه ليثبت أن نجم الكرة لديه مسئوليات إنسانية تجاه مجتمعه بخلاف مداعبة الساحرة المستديرة ، فمنذ ساعات قليلة ، لبّى وليد سليمان، أمُنية الطفل مالك، ابن الشهيد البطل عقيد أركان حرب مصطفى محمد نجيب الخياط بطل الصاعقة والمجموعة 777 قتال ورئيس عمليات الكتيبة " 143 " صاعقة الذى استشهد قبل عامين وهو يدافع عن أرضنا فى سيناء.

وكان نجل الشهيد، وهو الطفل مالك، قد أعرب عن أمنيته فى أن يشاركه نجم الأهلى وليد سليمان احتفاله بعيد ميلاده قبل أيام، وعندما وصلت الأمنية إلى لاعب الأهلي عن طريق الأصدقاء، بادر بإرسال فيديو إلى مالك شاركه فيه احتفاله بعيد ميلاده .

وفى وقت سابق ، أجرى وليد سليمان إتصال هاتفى بالطفل "عبدالله الكلحاوى" ابن محافظة أسوان، والذى اشتهر خلال الفترة الأخيرة بالغناء للأهلى و لبّى "حاوي" الاهلي طلب الطفل الذى عبّر عن رغبته في التحدث أو مقابلة نجم الأهلي.

وحل الطفل عبدالله الكحلاوي، صاحب فيديو أغنية الكورونا الشهيرة "يا كورونا مالك ومالنا"، الذي انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التوصل الاجتماعي ضيفا على برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "on" ، وأعرب الكحلاوي عن تمنيه مقابلة وليد سليمان.

وتحدث وليد سليمان مع الطفل مُبدياً إعجابه به وبصوته وبحضوره وتمنى له التوفيق والنجاح في حياته مُتعهداً بأن يلتقي به في النادي الاهلي أو أي مكان أخر عندما تسمح الظروف حيث تسبب وباء "كورونا" في تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله.

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وبعدها بأيام قليلة نشرت بسمة وهبة عبر حسابها على Instagram، صورة جمعتها بالطفل ونجم الأهلي، وعلّقت كاتبة: "الأهلي مابيتأخرش عن عشاقه وجمهوره أبداً.. أنا وكابتن وليد سليمان وعبد الله الكلحاوى مطرب (يا كورونا مالك ومالنا) استنونى معاهم قريبًا فى ماتش كورة" ، ودخل الحاوى في مباراة ساخنة بمنزله مع الطفل الصغير الذى لم يستطع تمالك نفسه من الفرحة ودخل في وصلات غنائية للأهلى.

حقق وليد سليمان مع الأهلى خلال مسيرته 11 بطولة منها 4 ألقاب دورى، و1 كأس مصر، و3 كأس السوبر، بالإضافة إلى بطولتى دورى أبطال وواحدة كونفدرالية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد أحلى الالحان فى مباريات المارد الأحمر.

وليد سليمان البالغ من العمر 35 عامًا شارك بقميص الأهلي في 244 مباراة بمختلف البطولات، سجل 57 هدفًا وصنع 45 تمريرة ناجحة.