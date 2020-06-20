لاعب برشلونة: من الصعب الفوز ببطولة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، أنه من الصعب الفوز ببطولة الدوري الإسباني "الليجا" لهذا الموسم، مشيراً إلى أن ريال مدريد غريم البارسا التقليدي، لن يفقد نقاطاً.

وكان برشلونة تعادل مع نظيره إشبيلية سلبياً، أمس الجمعة، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد.

وقال بيكيه في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية الفوز ببطولة الليجا هذا الموسم، سنبذل قصارى جهدنا، ولكن أعتقد أن ريال مدريد سيخسر نقاطاً قليلة".

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وأضاف المدافع الإسباني: "التعادل يتركنا في وضع لا نفضله لأنه يجعلنا نعتمد على غيرنا لأجل الفوز باللقب".

واختتم بيكيه تصريحاته: "بمشاهدة مباريات ريال مدريد في الجولتين الماضيتين، سيكون من الصعب أن يخسر نقاطاً، ونحن لم نستطع الفوز بهذه المباراة، ولكننا سنحاول الفوز بالدوري".

وأمام ريال مدريد فرصة للمساواة مع برشلونة في عدد النقاط في حال فوزه على ريال سوسيداد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة ذاتها.