بين الهبوط والمقاعد الأوروبية.. صراع مشتعل في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ربما حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) قبل مرحلتين على نهاية المسابقة، ولكن فعاليات المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة، والتي تقام جميعها السبت، لا تخلو من المغامرة والإثارة.

ويتصارع بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن مع فريق لايبزج صاحب المركز الثالث على بطاقتي التأهل الأخريين من البوندسليجا إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل حيث حسم بايرن وبوروسيا دورتموند البطاقتين الأولى والثانية.

وفي المقابل، يتطلع دوسلدورف إلى الهروب من شبح الهبوط ودفع فرق أخرى إلى الهبوط.

وتقام جميع مباريات هذه المرحلة في توقيت واحد، ولا يزال الصراع دائرا في كل من طرفي جدول المسابقة سواء كان على مقاعد المشاركة الأوروبية أو للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ورغم ضمان بوروسيا دورتموند للتأهل إلى دوري الأبطال، يتطلع الفريق للحفاظ على موقعه في المركز الثاني بجدول البوندسليجا حيث يتقدم على لايبزج بفارق ثلاث نقاط فقط.

وجاءت الهزيمة أمام ماينز لتضاعف من محنة دورتموند بعد ضياع اللقب مجددا في الموسم الحالي حيث توج به بايرن يومي الثلاثاء الماضي.

كما وصف لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند أداء فريقه في المباراة أمام ماينز بأنه "خيبة أمل ضخمة".

ويحتاج لايبزج إلى انتصار وحيد في مباراتيه الباقيتين ليضمن التأهل لدوري الأبطال فيما ستكون هزيمة الفريق أمام ضيفه دورتموند كارثية بالنسبة للفريق نظرا للمطاردة القوية التي يجدها من ليفركوزن ومونشنجلادباخ صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب بجدول المسابقة.

وفرط لايبزج في تقدمه بهدفين نظيفين أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل 2 / 2 بهدفين لفورتونا في نهاية المباراة.

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ويحظى مونشنجلادباخ بالمهمة الأسهل على الأقل من الناحية النظرية حيث يحل ضيفا على بادربورن فيما يحل ليفركوزن ضيفا على هيرتا برلين.

وإذا حقق كل من ليفركوزن ومونشنجلادباخ الفوز وفشل لايبزج في الفوز على دورتموند، سيكون لايبزج بحاجة للفوز على أوجسبورج في المرحلة الأخيرة من المسابقة لضمان التأهل لدوري الأبطال.

وفي قاع جدول المسابقة، هبط بادربورن صاحب المركز الأخير إلى دوري الدرجة الثانية فيما يحتل فورتونا دوسلدورف وفيردر بريمن المركزين السادس عشر والسابع عشر برصيد 29 و28 نقطة على الترتيب ويسبقهما كولون (35 نقطة) وأوجسبورج (35 نقطة) وماينز (34 نقطة) .

وما زال أوجسبورج مهددا بالهبوط على الأقل من الناحية الحسابية حيث تفصله ست نقاط فقط عن فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر علما بأن صاحب هذا المركز يخوض دورا فاصلا مع الفريق صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية على خوض الموسم المقبل في الدرجة الأولى.

ويحل أوجسبورج ضيفا على فورتونا دوسلدورف فيما يسعى ماينز لاستثمار فوزه على دورتموند وتحقيق فوز آخر على ضيفه فيردر بريمن، ويدرك ماينز أن الفوز سيضمن له البقاء في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وبعيدا عن صراع التأهل لدوري الأبطال ومحاولات الهروب من شبح الهبوط، تتسارع أربعة فرق على المقعدين الباقيين لفرق البوندسليجا في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتطلع فولفسبورج صاحب المركز السادس إلى تعزيز فرصه في هذا الصراع من خلال الفوز على مضيفه شالكه غدا خاصة وأن شالكه لم يحقق أي فوز منذ انتصاره على مونشنجلادباخ 2 / صفر في 17 يناير الماضي.

وفي الوقت نفسه، يستضيف هوفنهايم صاحب المركز السابع فريق يونيون برلين الذي ضمن بفوزه على بادربورن البقاء في دوري الدرجة الأولى.

وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي بايرن مع فرايبورج وكولون مع إنتراخت فرانكفورت وهوفنهايم مع يونيون برلين.