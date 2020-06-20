بالفيديو.. "الحجر الصحي" يتسبب في خسارة فريق 10-1 بالدوري الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

دفع روستوف ثمن غياب لاعبي الفريق الأول بالكامل بسبب خضوعهم للحجر الصحي وخسر الفريق باللاعبين الشبان 1 / 10 أمام مضيفه سوتشي في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الروسي.

واستأنف الدوري الروسي نشاطه بعد فترة توقف لأكثر من ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكشفت اختبارات الكشف عن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد على لاعبي روستوف عن إصابة ستة من لاعبي الفريق بالفيروس ما دفع النادي إلى إخضاع الفريق بالكامل للحجر الصحي لمدة أسبوعين والمشاركة في بفريق من اللاعبين الشبان الذين لم يسبق لأي منهم أن شارك في أي مباراة بدوري الدرجة الأولى.

ونظرا للفارق الهائل في الخبرة بين لاعبي الفريقين، حقق سوتشي الفوز الكاسح 10 / 1 علما بأن روستوف كان البادئ بالتسجيل عن طريق رومان رومانوف في الدقيقة الأولى من المباراة.

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ورد سوتشي بقوة حيث تعادل في الدقيقة السابعة عن طريق النيران الصديقة بالهدف الذي سجله أندري موستوفي لاعب روستوف عن طريق الخطأ في مركى فريقه.

وبعدها توالت أهداف سوتشي عن طريق ألكسندر كوكورين الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 15 و44 و51 وأنتون زابولوتني في الدقيقتين 45 و48 وديمتري بولوز في الدقيقتين 74 و86 وإيفان نوفوسلتسيف ونيكيتا كولدونوف في الدقيقتين 53 و87 .

ورغم الهزيمة الثقيلة، نال اللاعبون الشبان إشادة كبيرة من رئيس النادي الذي وصفهم بأبطال المستقبل.