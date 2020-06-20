تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت الأوروبي المتنوع" والقنوات الناقلة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في البطولات الأوروبية التنوعة.
الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها:
01:30 ـ واتفورد VS ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD.
04:00 ـ برايتون VS آرسنال ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD
06:30 ـ وست هام يونايتد VS وولفرهامبتون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD
08:45 ـ بورنموث VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD
02:00 ـ إسبانيول VS ليفانتي ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 3 HD
05:00 ـ أتليتك بلباو VS ريال بيتيس ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 3 HD
07:30 ـ خيتافي VS إيبار ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD
10:00 ـ أتليتكو مدريد VS بلد الوليد ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 3 HD
07:30 ـ تورينو VS بارما ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD
09:45 ـ هيلاس فيرونا VS كالياري ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 8 HD
الدوري الألماني
03:30 ـ شالكه VS فولفسبورج ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 8 HD
03:30 ـ هيرتا برلين VS باير ليفركوزن ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD
03:30 ـ ماينز VS فيردر بريمن ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 10HD
03:30 ـ بادربورن VS مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD
03:30 ـ لايبزيج VS بروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD
03:30 ـ كولن VS فرانكفورت ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 13 HD
03:30 ـ دوسلدورف VS أوجسبورج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 12 HD
03:30 ـ بايرن ميونخ VS فرايبورج ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 5 HD
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