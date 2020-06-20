رياضة | برشلونة يجهز نجما جديدا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز نجما جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجهيز الجناح أنسو فاتي للمشاركة مع الفريق الأول بشكل أساسي وذلك خوفًا عليه من الأندية الأوروبية التي ترغب في استغلاله للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية بدعوى أنه لا يمكن أن يلعب في وجود ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان واقتراب قدوم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى ملعب كامب نو.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن أن كيكي سيتين المدير لفني لبرشلونة يتابع تدريبات فاتي مع الفريق الأول خاصة بين اللاعبين الكبر مثل ميسي وسواريز وجيرارد بيكيه من أجل أن يكتسب فاتي شخصية الفريق الكتالوني.

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وأشارت إلى أن أنسو فاتي تواجد مثل زملائه فى برشلونة داخل الحجر المنزلى منذ 45 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا ويتدرب وفقًا لخطة فردية محكمة ويتبع الشاب بدقة التعليمات التى يرسلها له النادى كل يوم كما أنه يتبع نظام غذائي مثل اللاعبين الكبار.