رياضة | اللقب يقترب.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر اللقب يقترب.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مواجهة قوية هذا الأسبوع تجمع بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره إيفرتون غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسادسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.

يذكر أن الريدز يدخل المباراة وهو في صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية حيث يتبقي له 6 نقاط فقط علي حسم اللقب المحلي الذي غاب عن خزائن النادي العريق لمدة 30 عاما.