رياضة | الجونة يستهدف استعارة محمد محمود من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجونة يستهدف استعارة محمد محمود من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادى الجونة التعاقد مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد محمود خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق . وتستطيع إدارة فريق الجونة دائمًا استعارة لاعبين من النادى الأهلى وكان أخرهم الرباعي باسم على وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار خلال الموسم الجاري. وعاني محمد محمود من اصابة الرباط الصليبي مرتين منذ انتقاله للنادى الأهلي خلال شهر يناير 2019 . واقترب محمد محمود من إتمام برنامجه التأهيلي للعودة للملاعب مجددا، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

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