رياضة | جاكسون موليكا يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاكسون موليكا يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جاكسون موليكا نجم فريق مازيمبي الكونغولي عن حقيقة مفاوضات فريق الأهلي المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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واعترف موليكا لشبكة "Leopard Leader Foot" عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمفاوضات الأهلي قائلًا: "إذا أراد الأهلي ضمي خلال الميركاتو الصيفي فعليه التفاوض مع نادي مازيمبي فهو صاحب الحق في تقرير مصيري".

وأضاف موليكا: "في الوقت الحالي لدي عرض شفوي من فريق موناكو الفرنسي وأنتظر بشدة مرور فيروس كورونا وأزمته فلا شك أن اللعب في الدوري الفرنسي أقوى من المصري وأتطلع إلى بداية مثالية في أوروبا من خلال موناكو".