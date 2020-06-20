رياضة | تعثر مفاوضات برشلونة لضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعثر مفاوضات برشلونة لضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر نادي برشلونة الإسباني في التوصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة إنتر ميلان من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة أنه أحد أهم أضلاع مشروع المستقبل في قلعة كامب نو.

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كشفت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عن أن برشلونة عرض نجميه راكيتيتش وسيميدو بالإضافة إلى وضع فيدال على لائحة الانتظار من أجل التعاقد مع مارتينيز لكن إنتر ميلان رفض هذا العرض لرغبته في عدم الدخول في صفقات تبادلية.

وأشارت الشبكة إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان رفض فكرة ضم راكيتيتش وسيميدو من برشلونة الذي بات عليه دفع 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز من أجل إنهاء الصفقة المطلوبة من ليونيل ميسي نجم الفريق بالاسم.