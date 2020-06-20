رياضة | نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي وعبد الحفيظ يتوسط

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي وعبد الحفيظ يتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب العربى بدر لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب الشباب، الجلوس مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للحصول على فرصة الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

رحيل لاعب الأهلي في الميركاتو الصيفي

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ويرغب العربى بدر لاعب وسط النادي الأهلي في الخروج من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات الفنية والبدنية بمسابقة الدورى خلال الفترة المقبلة.

ويأتي طلب اللاعب الرحيل على سبيل الإعارة، في ظل صعوبة المشاركة أساسيًا مع الفريق، خصوصًا فى ظل وجود تكدس بخط الوسط بصفوف الفريق الأحمر بالوقت الحالي واعتماد فايلر على ثنائية أليو ديانج وعمرو السولية.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أشاد بقدرات اللاعب المميزة وصعده للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الاول، قبل توقف النشاط الرياضي.