شكرا لقرائتكم موليكا يطالب الاهلي بالتحرك رسميا في التفاوض مع مازيمبي لحسم صفقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي إدارة النادي الأهلي بحسم مصيره والتفاوض الرسمي مع ناديه من أجل إتمام صفقة إنتقاله خلال الموسم المقبل بعدما زادت العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية عديدة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا ودوريات ليست قوية في أوربا ، وفي هذا الشأن ، علم "الخليج 365" أن المهاجم الكونغولي تحدث عبر وكيل أعماله الفرنسي نيكولاس موريلي مع مسئول بارز في القلعة الحمراء حول جدية الأهلي في إتمام الصفقة بعدما سبق وتحدث الأهلي مع الوكيل واللاعب منذ عدة أسابيع ورحب مهاجم مازيمبي بإرتداء قميص الأهلي لكن مهاجم مازيمبي لم يجد أي تقدم ولا تطوّر في المفاوضات وهو ما حعله يشعر بحالة من الحيرة خوفاً من تراجع الأهلي عن التعاقد معه وإهدار فرصة اللعب في دوري أخر قوي أو ناد كبير لرغبة اللاعب في الرحيل عن مازيمبي بنهاية الموسم الجاري.

على الصعيد ذاته ، يترقب مسئولو الأهلى القرار النهائى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بشأن اللاعب الأجنبى الذى سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويفاضل المدرب السويسرى حالياً بين أربعة لاعبين أجانب لاختيار أحدهم، ومن المقرر أن يُخطر مسئولى النادى باللاعب الذى يرغب فى التعاقد معه من أجل بدء الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، ورغم أن الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى واحد من أربعة لاعبين مُرشحين للأهلى إلا أنه ليس الأفضل، حسب وجهة نظر فايلر ، ويترقب الأهلى العروض التى وصلت موليكا مؤخراً وكشف عنها وكيل اللاعب بأنها من تركيا وفرنسا وبلجيكا من أجل الدخول فى السباق الرسمى لضم اللاعب حال الحصول على موافقة رسمية ونهائية من فايلر .