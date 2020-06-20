شكرا لقرائتكم خبر عن الثعلب الصغير يرفع شعار "للنجومية وجوه كثيرة" بعد شوبير والبدرى والصقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك الاسبق أنه استقر على دخول مجال التدريب مع بداية الموسم المقبل، مشددًا على أنه اتخذ قرارا بهذا الشأن في ظل رغبته بالعمل كمدير فنى مؤكداً رفضه عرضاً منذ أيام قليلة لتدريب فريق أسوان وخلافة مجدى عبد العاطى الذى رحل عن منصبه ولكنه اعتذر للمسئولين نظراً لضيق الوقت ورغبته في بداية فترة إعداد مع فريقه من أول الموسم .

وبذلك يرفع الثعلب الصغير شعار للنجومية وجوه كثيرة حيث يظهر في تجربة المدير الفني بعد أن شغل مناصب متعددة منذ اعتزال الساحرة المستديرة فلقد كان إمام عضوا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أنه تقدم باستقالته بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في النسخة الأخيرة، بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في دور الـ16.

كما خاض حازم إمام تجربة سابقة في الجهاز الفني لفريق الزمالك، ولكن في منصب مدير الكرة ، وكان الثعلب الصغير أول عضو مجلس إدارة فى تاريخ الكرة المصرية يحصل على أعلى عدد أصوات فى انتخابات مجالس إدارات الأندية، حيث حصل على 17 ألفا و270 صوتا من أصل 24 ألف صوت عام 2009 ، فضلا عن عمله الاعلامى كمحلل ومقدم برامج بالقنوات التليفزيونية والراديو.

وسبق الثعلب الصغير الصقر أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق الذى تولى منصب مدير الفراعنة فور إعلان اعتزاله الساحرة المستديرة، وتولى منصب المدير الفنى لبتروجت ثم عمل محللا كروياً بالقنوات الفضائية، قبل أن يشغل منصب المشرف العام على الكرة بنادى بيراميدز.

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وعلى نفس الوتيرة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، بدأ رحلته لاعباً وخاض تجربة فنية كممثل فى فيلم "يارب ولد"، وبعد الاعتزال عمل مديراً للكرة بالنادى الأهلى ثم مديراً فنياً للفريق الأحمر، وتولى تدريب بعض الفرق الأخرى مثل المريخ السودانى وأهلى طرابلس الليبى وإنبى ثم تولى رئاسة نادى بيراميدز قبل أن يعود مديراً فنياً لمنتخب مصر.

وعلى نفس المنوال تفرغ أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الأسبق للعمل الإعلامى منذ اعتزال كرة القدم، فظهر مقدماً للبرامج التليفزيونية وهى المهنة التى استمر فيها ولم يبتعد عنها حتى يومنا هذا، وخلال رحلته شغل أيضاً مناصب عديدة باتحاد الكرة سواء عضواً بالمجلس أو نائباً لرئيس الاتحاد، وتولى أيضاً شوبير رئاسة القسم الرياضى بأحد الجرائد المصرية.