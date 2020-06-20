شكرا لقرائتكم خبر عن ناني: كريستيانو رونالدو سينهى مسيرته في الدوري الأمريكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالى لويس نانى، نجم مانشستر يونايتد السابق، لاعب أورلاندو سيتى الأمريكى حاليا، أن مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، أخبره بأنه سينهى مسيرته فى الدورى الأمريكى، وذلك بعد مرحلة يوفنتوس الإيطالى.

ويقترب أسطورة الكرة البرتغالية من نهاية موسمه الثانى مع اليوفى ولا يزال أمامه عامين فى عقده.

وقال نانى، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «قبل عامين، أخبرنى رونالدو أنه سينهى مسيرته على الأرجح فى أمريكا، إنها ليست معلومة مؤكدة 100% ولكن ربما هناك فرصة».

وعن الدورى الأمريكى علق نانى البالغ من العمر 33 عامًا إنه «دورى عظيم، من الواضح أن هناك نقاط يجب أن نتحسن فيها كدورى، حتى فى نوعية اللاعبين».

ويتمتع نانى بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو منذ تواجدهما فى المنتخب البرتغالى ويحرص دائما الثنائى على الحفاظ على صداقتهما والتواجدة سوياً بين الحين والآخر، نظراً لصداقتهما المبكرة منذ سنوات عديدة.

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