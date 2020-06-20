شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير برشلونة تنقلب على «جريزمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن جماهير برشلونة نفد صبرها مع أنطوان جريزمان المنضم إلى الفريق قبل بداية الموسم الجارى، خاصة أن الجميع يرى أن الفرنسى لا مكان له مع الفريق، كما أنه لا يلعب كما كان يفعل فى أتلتيكو مدريد قبل قدومه إلى كامب نو، حيث شارك جريزمان فى مباراتين منذ عودة الليجا ولم يسجل أى هدف فى المباراتين.

فى الوقت نفسه، قالت «موندو ديبورتيفو» أن لويس سواريز العائد من الإصابة والذى شارك كبديل فى آخر مباراتين ضد ليجانيس وريال مايوركا جاهز للمشاركة أساسيا ضد إشبيلية الجمعة المقبل، حيث اكتفى بالظهور لعدة دقائق فى المباراة الأخيرة ضد ليجانيس التى حسمها الفريق بهدفى أنسو فاتى وميسى.

وغاب عن البارسا فى لقاء ليجانيس المهاجم الفرنسى عثمان ديمبيلى للإصابة، وخوردى ألبا للإيقاف، فيما عاد المدافع كليمنت لينجليه بعد انتهاء إيقافه.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن برشلونة لن يتمكن من الاعتماد على مهاجمه الدنماركى الجديد مارتين بريثويت فى بطولة دورى أبطال أوروبا التى سيتم استئنافها فى شهر أغسطس.

وقرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) استئناف بطولة دورى الأبطال فى 7 و8 من شهر سبتمبر المقبل، وسيتم خلال اليومين المحددين خوض مباريات إياب ثمن النهائى المؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا، بينما سيقام النهائى فى 23 من نفس الشهر، علماً بأن أدوار ربع ونصف النهائى ستلعب من مباراة واحدة وليس مباراتين، وستتم إقامتها بمدينة لشبونة البرتغالية التى سوف تستضيف المباراة النهائية أيضاً.

وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أن القوانين التى أصدرها «يويفا» تمنع مهاجم برشلونة الجديد من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا، لأنه تم التعاقد معه بعد 3 من شهر فبراير، وهو آخر موعد لتسجيل اللاعبين فى الفريق بحسب لوائح الاتحاد الأوروبى.

وكان برشلونة تعاقد مع بريثويت فى منتصف شهر فبراير بعد تعرض عثمان ديمبيلى لإصابة سوف تمتد لأكثر من ستة أشهر عن الملاعب، وحصل على استثناء من رابطة الدورى الإسبانى التى تسمح للأندية بضم لاعب جديد فى مثل هذه الحالة خارج أوقات سوق الانتقالات.

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لكن قوانين رابطة الليجا لا تتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبى وفقاً للصحيفة الكاتالونية، وبالتالى لن يسمح للاعب بالدخول فى قائمة الفريق المكونة من 25 لاعباً، علماً بأن «يويفا» أقر قانون 5 تبديلات فى المباراة المتبع فى جميع البطولات الأخرى بعد التوقف الطويل.