شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقدم لوزارة الرياضة تقريرا مفصلا عن اجتماعاته مع أندية الدورى والقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجهز اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيدا لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.

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ويأتى على رأس هذه الملاحظات موعد عودة الدورى حيث أبدى عدد كبير من الأندية اعتراضه على هذا الموعد وطالبوا بتأخير انطلاق المسابقة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث يحصل اللاعبون على فترة اعداد أطول منعا للإصابات التى من المتوقع أن تضرب اللاعبين بعد توقف الدورى لمدة 3 شهور.

كما يتضمن تقرير اتحاد الكرة أزمة التكلفة المالية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية تمهيدا لعودة النشاط ، بعدما أبدى جميع الأندية عدم القدرة على تحمل هذه التكلفة فى ظل الأزمة المالية الراهنة بسبب جائحة كورونا، ويتطرق التقرير إلى أزمة اللاعبين المحترفين فى الخارج والذين يتواجدون حاليا خارج مصر ومن الصعب عودتهم فى الوقت الحالى بسبب توقف حركة الطيران، وغيرها من الملاحظات مثل تحفظ الاندية على تحمل مسئولية أى إصابة داخل النادى بفيروس كورونا بعد عودة النشاط حيث طالبت الأندية بان تتحمل وزارة الرياضة واتحاد الكرة المسئولية، بجانب مراعاة عدم تأثر الموسم المقبل باستكمال الموسم الجارى وتسوية ديون الأندية عن الموسم الحالى وصرف مستحقات الأندية المتأخرة لدى الشركة الراعية.