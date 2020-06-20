شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز تقريرا عن أزمات الأندية قبل عودة الدورى لعرضه على وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيدا لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.
ويأتى على رأس هذه الملاحظات موعد عودة الدورى حيث أبدى عدد كبير من الأندية اعتراضه على هذا الموعد وطالبوا بتأخير انطلاق المسابقة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث يحصل اللاعبون على فترة اعداد أطول منعا للإصابات التى من المتوقع أن تضرب اللاعبين بعد توقف الدورى لمدة 3 شهور.
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