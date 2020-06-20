جيرالدو يطالب الأهلي بتخفيض "تسعيرة" الرحيل إلى 500 ألف دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الأنجولى جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي إدارة النادي بتحديد مبلغ لا يزيد عن 500 ألف دولار للإستغناء عنه خلال ميركاتو الصيف المقبل رافضاً التسعيرة التى فرضها مسئولو الأحمر للسماح برحيله نهاية الموسم عن القلعة الحمراء وتبلغ مليون دولار حيث يرى الجناح الأنجولي أن المليون دولار مبلغ كبير للغاية، وأكد أن أى نادى لن يدفع هذا المبلغ للأهلى، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسى مع الفريق كما أنه انتقل للأهلى بـ800 ألف دولار من أول أغسطس الأنجولي.
وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى وأكد لمسئولى المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة لذا رفض العرض الجزائري ومن قبله عرض النجم الساحلي التونسي.
وقال أمير توفيق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، مثلما طلب الأهلى تمديد إعارة رمضان صبحى حتى نهاية الموسم الجارى من هيدرسفيلد الإنجليزى، وهو ما وافق عليه الأخير، طلب نادى الإتفاق السعودى تمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم الكروى فى السعودى.
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