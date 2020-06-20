شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين إيهاب جلال وعماد النحاس لخلافة تشاتشيتش فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مسئولو نادى بيراميدز فى الوقت الحالى بين كلاً من إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، وعماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، من أجل الدخول فى مفاوضات جادة مع أحدهما حول توليه قيادة الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، خاصة وإن هناك اتجاه قوى داخل بيراميدز بانهاء التعاقد مع أنتى تشاتشيتش وجهازه المعاون الأجنبى فور انتهاء الموسم الجارى، ويضم الجهاز المعاون لأنتى تشاتشيتش كلاً من، المدربان المساعدان: ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا، مدرب حراس المرمى: دراجو كونديتش، مدرب: محمود فتح الله ، مدرب مساعد: عمرو مختار ، مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا، محلل الأداء يوزو تاديتش.

وكشف مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز، أن أسهم إيهاب جلال ترتفع عن عماد النحاس حول توليه القيادة الفنية للفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، إلا أن الأمر لم يتم الاستقرار عليه بشكل أساسى فى الوقت الحالى، خاصة وأن الإدارة تنتظر عودة الخواجة الكرواتى من الأجازة القصيرة التى حصل عليها من أجل خوض التدريبات الجماعية بعد عودة النشاط الرياضى من جديد.

ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية حافلة، حيث كانت آخر محطاته التدريبية قبل قيادة بيراميدز مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب، واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وسبق للمدير الفني لبيراميدز، خوض تجربة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في ليبيا وحقق معهم نتائج طيبة للغاية، كما فاز مع فريق دينامو زغرب بالدوري الكرواتي.

ورغم تلك السيرة الذاتية إلا أن الاتجاه الأقوى داخل إدارة بيراميدز حاليًا هو إنهاء التعاقد مع تشاتشيتش بنهاية الموسم الحالى والاكتفاء بما قدمه مع الفريق، وذلك نظرًا لضخامة المقابل المادى الذى يحصل عليه المدرب وجهازه المعاون ويكبد خزينة النادى أموالاً باهظة، بخلاف شكوى العديد من اللاعبين من ضعف التدريبات وعدم وضع برنامج قوى يساعدهم على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية والفنية أو تطويرها، حيث قال البعض منهم "ما فيش عرق بينزل فى التمرين" كما تجد الإدارة أن المدير الفنى "متوسط" من الناحية الفنية ولم يساهم فى تطوير الفريق.