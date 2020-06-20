شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُفاضل بين "بدائل" الشيشينى قبل عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى إدارة الكرة بالزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، مشاورات في الوقت الحالي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حول تعيين بديلا لسامى الشيشينى، المدرب العام للفريق الذى تقدم باستقالته، وذلك خلال الأسبوع الجارى حيث تفاضل إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مع كارتيرون حول مجموعة من أسماء المرشحين الذى تم التكتم عليهم حفاظا على سرية المسألة وذلك من أجل الحصول على موافقة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور حول بديل الشيشينى المنتظر تعيينه خلال الفترة الحالية.

وفضل الشيشينى عدم استكمال مهمته في ظل الفترة الجارية التي تشهد انتشار فيروس كورونا حيث تقدم باعتذار إلى مجلس الإدارة عن مهمته ليبحث الأبيض عن بديلا له خاصة مع اقتراب عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم حسم ذلك الملف خلال الأسبوع القادم.

ووافق مسئولو الزمالك على استقالة سامى الشيشيني، بعدما عمل مع المدرب الفرنسى منذ توليه المهمة الفنية للفريق لينجح الجهاز الفنى للأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى قيادة الفريق نحو التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى وذلك على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، إلى جانب قيادة الفريق للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يرتبط الفريق بمواجهة مع الرجاء المغربى فى هذا الدور.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الشيشينى تقدم باستقالته من تدريب الفريق خوفا من نزوله الملعب وخوض المباريات وتعرضه لفيروس للإصابة بكورونا وعقد رئيس نادى الزمالك، جلسة، السبت الماضي، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، شهدت التوقيع على عقود التجديد لقلعة ميت عقبة لمدة موسم جديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى من جانب أمير مرتضى المشرف على الكرة حول تجديد تعاقده مع النادى، ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشينى خاصة أن الفريق لديه مواجهة هامة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وذلك إلى جانب عودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة.