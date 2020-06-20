قناة ليبيا الرياضية تستعد لنقل الدوري الايطالي بعد فشل بي ان سبورت

فشلت قنوات بي ان سبورت القطرية في التوصل لتسوية أو لصيغة تفاهم مع رابطة الأندية الايطالية المحترفة لنقل ما تبقى من مباريات الدوري الايطالي الدرجة الأولى “سيري آ”، بعد تأخرها في تسديد القسط الثالث والأخير من قيمة حقوق بث المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم تُنوه قنوات بي ان سبورت القطرية عن بث مباريات استئناف الدوري الايطالي بعد جائحة فيروس كورونا (الجولة الـ 25) والتي ستنطلق مساء اليوم السبت بلقاء بين تورينو وبارما على ملعب أولمبيكو دي تورينو.

وانتظر عشاق الدوري الايطالي ممن قاموا بالاشتراك مع بي ان سبورت، إعلان القناة لمواعيد مباريات الجولة 25 بين أشواط مباريات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني خلال الساعات الماضية، لكن دون جدوى!.

ورفض مقدم الاستوديوهات الخاصة بمنافسات الدوري الايطالي عبر قنوات بي ان سبورت “عبد العزيز النصر” الإدلاء بأي تصريح حول الأمر، رغم سيل الرسائل التي أنهالت عليه عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد أن نشر صورة غامضة بالأبيض والأسود كتب عليها (الصمت)!.

ووجدت جميع القنوات التي تحصل على حقوق بث الدوري الايطالي بنفس طريقة بي إن سبورت، حلولاً مع رابطة الأندية الإيطالية المحترفة لإذاعة المباريات بشكل طبيعي، باستثناء قنوات بي إن سبورت القطرية التي لم تتوصل لحل بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي اضطرتها لتسريح 126 موظفًا الأسبوع الماضي من بينهم معد الاستوديوهات التحليلية للدوري الألماني “محمد كمال”، ومقدم الاستوديوهات التحليلية للدوري الفرنسي “المعز بولحية”.

وتوجد مشكلة واضحة عند قنوات بي إن سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما لا توجد أي مشكلة لدى جميع فروع القناة في فرنسا أو أستراليا أو أندونسيا.

قناة ليبيا الرياضية تستعد

من دون شك سيكون انقطاع قنوات beIN Sports القطرية عن نقل مباريات الدوري الإيطالي المُتبقية بمثابة الفرصة الذهبية لمواصلة كسب المزيد من الشهرة، وتحقيق نسب مشاهدات أعلى من تلك التي وصلت لها خلال الأسبوع الماضي.

ونجحت قناة ليبيا الرياضية في تقديم نفسها بشكل مميز هذا الموسم 2020/2019، عندما قررت نقل مباريات كأس إيطاليا نقلاً عن قناة الراي الإيطالية.

وتضاعفت شعبية قناة ليبيا الرياضية في جميع البلدان العربية خلال الأيام الماضية حين بثت مباراتي نصف نهائي البطولة بين يوفنتوس وميلان وبين نابولي والإنتر، قبل أن تقوم بنقل النهائي الذي شهد فوز نابولي على يوفنتوس بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

ورفضت قنوات beIN Sports الحصول على حقوق بث مباريات كأس إيطاليا هذا الموسم، بهدف توفير مصاريفه لتسديد رواتب ومكافآت العاملين في القناة.

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وكانت مصادر الخليج 365 في قطر قد أكدت استعداد قنوات beIN Sports للاستغناء عن بطولة الدوري الألماني هذا الصيف، وتقليص اهتمامها بالدوري الفرنسي بالاستغناء عن حقوق توزيع مباريات المسابقة على مستوى العالم، والاكتفاء بحقوق بثه في المنطقة العربية فقط (اقرأ المزيد عن زلزال بي ان سبورت من هنــــا).

وأشارت مصادرنا أيضًا تحضير إدارة بي إن سبورتس للاستغناء عن أحد أشهر مقدمي ستوديوهات الدوري الايطالي “هشام الخالصي”.

وأكدت نفس المصادر استغناء بي إن سبورتس بالفعل عن محلل الدوري الايطالي “أليساندرو ألتوبيلي” نهاية الأسبوع الماضي.

تردد قناة ليبيا الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11756.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ هو: 56

اسم القناة على التلفاز: Libya Sport