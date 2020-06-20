مقدم ستوديو الدوري الايطالي يبدأ عزاء “بي ان سبورت”

عبر الإعلامي القطري الشاب “عبد العزيز النصر” عن حزنه لعدم قدرة إدارة قناة بي ان سبورت على حسم ملف استئناف بث مباريات الدوري الايطالي الدرجة الأولى عند عودة المسابقة للعمل مساء اليوم السبت 20 يونيو 2020 بمباراتين ضمن الجولة 25.

وتوقفت قنوات بي ان سبورت عن إذاعة مباريات الدوري الايطالي المُسجلة أو بث لقطات قديمة أو أهداف الجولات الماضية من المسابقة على مدار الـ 10 أيام الماضية، رغم حسم رابطة أندية الدوري الايطالي لقرار عودة النشاط الرياضي في البلاد بمباراتي إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وفي الوقت الذي انتظر فيه عشاق الدوري الايطالي، إعلان إدارة بي ان سبورت لهوية معلقي مباريات يوفنتوس وميلان والإنتر ولاتسيو ونابولي، قامت القناة بحذف شعار الدوري الايطالي من الموقع الرسمي على الإنتر نت، وحذف جميع أندية المسابقة.

ومن ثم نشر عبد العزيز النصر صورة بالأبيض والأسود أثناء تواجده في أحد الاستوديوهات التحليلية للدوري الإيطالي، على حسابه الرسمي بموقع انستجرام للتواصل الاجتماعي، للتعبير عن حزنه بتوقف بث الدوري الايطالي قبل ساعات من أول مباراة بعد جائحة فيروس كورونا، والمقرر لها الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، مساء اليوم السبت بين تورينو وبارما على ملعب أولمبيكو دي تورينو.

أطبق الصمت وساد السكون

اكتفى عبد العزيز النصر (صاحب الـ 33 عامًا) بكتابة كلمة واحدة على تلك الصورة “صمت”!. وهو تعبير ينطبق على حالة إدارة بي ان سبورت التي أطبق الصمت وساد السكون عليها في التعامل مع هذا الملف الشائك.

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وأوحت تلك الصورة إلى عشاق الدوري الايطالي أن كل شيء منتهي، وعليهم تجهيز أنفسهم لمتابعة المباريات على القنوات الإيطالية أو قناة ليبيا الرياضية التي ربما تقوم بنقل مباريات أندية القمة كما فعلت في مباريات كأس ايطاليا مؤخرًا.

ولم تقم قناة beIN Sports بالتنويه أو بالاعلان في النشرات الرياضية أو بين أشواط مباريات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني حول تحضيرها لتغطية الجولة 25 من الدوري الايطالي.

وإلتزمت القناة الصمت دون إعلان أو توضيح لسبب غياب الدوري الإيطالي عن شاشتها هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوجه اتهامات لمسؤوليها بعدم احترام الجمهور لا سيما ممن قاموا بالاشتراك في باقة beIN Sports من أجل الدوري الإيطالي تحديدًا.

على أي حال..ستنقل مباراة تورينو وبارما على قناة “سكاي كالتشو” الإيطالية، بصفتها أحد الموزعين الرئيسيين لمباريات الدوري الايطالي حول العالم جنبًا إلى جنب شركة Dazn.

وفي الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، ستبدأ مباراة هيلاس فيرونا وكالياري لحساب نفس الجولة (25) على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، وستبث علي قناة نوفا سبورتس 1 وقناة DAZN 1 italia.