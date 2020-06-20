رياضة | كلوب يكشف عن موقف ثلاثي الفريق من مباراة ايفرتون

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف عن موقف ثلاثي الفريق من مباراة ايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشغل بال جماهير نادي ليفربول الإنجليزي الحالة الصحية والبدنية لثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح وأندرو روبرتسون وأليسون بيكر، في الوقت الحالي قبل مواجهة ايفرتون.

وخرج يورجن كلوب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ليضع السكينة في قلوب عشاق الفريق الأحمر، بشأن الحالة البدنية للثلاثي.

جاء ذلك في تصريحات للمدرب بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة ايفرتون، وأكد على أن الثلاثي جاهز للمباراة، مشيرا إلى أنهم بحالة جيدة.

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وقال، " خلال فترة التدريبات كان هناك القليل من المشاكل، وهذا أمر عادي، وكل ما يمكنني قوله أنه لا أحد منهم مستبعد من مباراة يوم الأحد".

وتابع، " تأكدت أن اللاعبين في أفضل حال، لقد استراحوا عندما وصلوا، ولكن حتى يتعودوا على كرة القدم مرة أخرة فهذا يعني أن لديهم الكثير للقيام به، نحن في أفضل شكل ولكن على الأرجح ليس بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ايفرتون سيكون متحفزا للغاية، فعندما تبدأ موسمًا عاديًا بمباراة ديربي سيكون ذلك مثيرًا للغاية، ولكن هذه مباراة خاصة لأسباب مختلفة".

وتوقع أن يكون الفريق الخصم في حالة جيدة للغاية، وهذا ما سيصعب عليه المهمة، وهذا صحيح، مضيفا، "هذا حال الدوري الإنجليزي، لذلك سنحاول التغلب على مشاكلهم، والتسبب لهم في مشاكل".