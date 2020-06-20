رياضة | الخطيب يقود مفاوضات رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخطيب يقود مفاوضات رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على قيادة ملف التفاوض مع هدرسفيلد الإنجليزي من أجل شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، نهاية الموسم الحالي 2019-2020، المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.

الأهلي يبحث عن طرق من أجل اقناع ناديه الإنجليزي للموافقة على استمراره في القلعة الحمراء بناء على رغبة رينيه فايلر مدرب الفريق.

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وأبدى رمضان موافقته على الاستمرار في الأهلي، وأبلغ محمود الخطيب رئيس النادي بذلك.

وقام محمود الخطيب بتكليف أمير توفق مدير التعاقدات بالنادي بالتواصل من جديد مع ادارة هيدرسفيلد الانجليزي وتحديد الشروط المالية بشكل نهائي لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي كان ضم رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة 6اشهر في شتاء 2019، ثم جدد إعارته لمدة عام في صيف نفس العام، ليرحل عن القلعة الحمراء الصيف المقبل.