رياضة | الأهلي يدرس إشراك جيرالدو في صفقات تبادلية.. واللاعب يرفض

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس إشراك جيرالدو في صفقات تبادلية.. واللاعب يرفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو النادي الأهلي الدخول في صفقة تبادلية مع المقاولون العرب من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه التام أن يكون طرفا للدخول في صفقات تبادلية.

الأهلي يحاول استغلال طلب العديد من الأندية المحلية لخدمات الأنجولي، للحصول على متطلباته، وهذا ما يرفضه اللاعب، لرغبته في عدم اللعب خارج القلعة الحمراء محليًا، فضلا عن راتبه الكبير.

يشار إلى أن المقاولون العرب أبدى موافقته على رحيل طاهر محمد طاهر للأهلي، مقابل الحصول على مقابل مالي وضم لاعبين من صفوف الأحمر.