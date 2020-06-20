رياضة | أسطورة مانشستر يونايتد ينفجر غضبا بسبب أداء دي خيا أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسطورة مانشستر يونايتد ينفجر غضبا بسبب أداء دي خيا أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجر روي كين أسطورة نادي مانسشتر يونايتد غضبا بعد مباراة المانيو أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وقال كين في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"لن اسمح لدي دخيا بالصعود حتى لحافلة الفريق بعد المباراة، اشعر بالاشمئزاز منه، اطلبوا له سيارة اجرة لتوصله لمنزله، انه اكثر حارس مبالغ فيه رأيته منذ وقت طويل".

وأضاف أسطورة مانشستر يونايتد:"دي خيا يرتكب أخطأ ساذجة للغاية، أنا نفسي فاضت من هذا الحارس اتمني رحيله في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن نادي مانسشتر يونايتد قد حقق تعادلا إيجابيا بنتيجة 1 / 1 خارج ملعبه أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.