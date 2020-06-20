رياضة | نجم الأهلي يرفض بيراميدز ويختار الإنضمام للإتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرفض بيراميدز ويختار الإنضمام للإتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش، وجهة المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

عمار حمدي يختار الاتحاد السكندري بدلا من بيراميدز

استقر عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش، على الفريق الذي يرغب في الإنضمام لصفوفه في الموسم الجديد حال عدم عودته للأهلي نهاية ا لموسم الحالي.

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وتحدثت تقارير صحفية عن أن عمار حمدي أبلغ الأهلي برغبته في اللعب لنادي الاتحاد السكندري الذي طلب ضمه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة بعد إنتهاء فترة إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى عمار حمدي عدة عروض من أندية محلية يأتي في مقدمتها بيراميدز الذي فتح باب المفاوضات لضم لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بالإضافة للإتحاد السكندري وانبي ووادي دجلة وطلائع الجيش.

ويرغب عمار في الإنضمام لصفوف نادي الإتحاد السكندري حال عدم عودته للأهلي، حيث يري أن فرصته بالفريق السكندري ستكون أفضل خاصة وأنه سبق ولعب ضمن صفوفه معارًا وتألق معه بشكل لافت للأنظار ويريد تكرار التجربة.