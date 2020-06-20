شكرا لقرائتكم جيرالدو يطالب الاهلي بتحديد قيمة الاستغناء عنه بما لا يزيد عن 500 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الأنجولى جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي إدارة النادي بتحديد مبلغ لا يزيد عن 500 ألف دولار للإستغناء عنه خلال ميركاتو الصيف المقبل رافضاً التسعيرة التى فرضها مسئولو الأحمر للسماح برحيله نهاية الموسم عن القلعة الحمراء وتبلغ مليون دولار حيث يرى الجناح الأنجولي أن المليون دولار مبلغ كبير للغاية، وأكد أن أى نادى لن يدفع هذا المبلغ للأهلى، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسى مع الفريق كما أنه انتقل للأهلى بـ800 ألف دولار من أول أغسطس الأنجولي.

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى وأكد لمسئولى المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة لذا رفض العرض الجزائري ومن قبله عرض النجم الساحلي التونسي.

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بعيداً عما سبق ، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى ، أن رغبة الاتفاق السعودى فى بقاء المغربى وليد أزارو حتى نهاية الموسم الحالى تتشابه مع رغبة الأهلى فى بقاء رمضان صبحى مع القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم أيضاً، بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل انتهاء الموسم الرياضى فى العالم كله تقريباً.

وقال أمير توفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، مثلما طلب الأهلى تمديد إعارة رمضان صبحى حتى نهاية الموسم الجارى من هيدرسفيلد الإنجليزى، وهو ما وافق عليه الأخير، طلب نادى الإتفاق السعودى تمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم الكروى فى السعودى.