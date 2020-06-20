شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب طاهر محمد طاهر من الأهلى.. تعرف علي 7 ذئاب انضموا للمارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اقترب طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، من ارتداء الفانلة الحمراء، بعدما أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لضفوف الأهلى، فى ظل المفاوضات التى قطعها مسئولو الناديين للحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق به فى الموسم الجديد، ولفت طاهر أنظار مسئولى الأهلى بعد المستوى الذى قدمه خلال المباريات التى شارك بها مع فريقه، حيث شارك مع ذئاب الجبل قبل توقف النشاط فى 6 مباريات خلال الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

ووصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 86 مباراة، منها 78 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفا، و صنع 9، وحصل على 15 إنذارا وطردين. وقبل انضمام طاهر محمد طاهر إلي الأهلي سبقه عدد من اللاعبين الذين انضموا من ذئاب الجبل إلي القلعة الحمراء ونرصد في السطور القادمة أبرز 7 لاعبين ..

وكان رامي عادل قد ظهر بالدوري الممتاز عام 1999، عبر بوابة المقاولون العرب والذي لعب له حتى عام 2005 لينتقل للأهلي ويشارك بالقميص الأحمر لمدة أربعة مواسم، ثم يعود للذئاب على سبيل الإعارة، وبعد موسم واحد ينتقل إلى المصري على سبيل الإعارة أيضًا، بعد انتهاء فترة إعارته للمصري، انتقل رامي إلى الجونة ثم إلى سموحة ومنه إلى الاتحاد السكندري، قبل أن يعود مرة أخرى للمقاولون العرب موسم 2015/2016. انضم رامي عادل لمنتخب مصر الأول في الفترة ما بين 2004 وحتى 2006، وشارك في 6 مباريات بقميص الفراعنة.

1- رامي عادل:

محمود سليم والملقب بـ "شيكو" هو أحد اللاعبين اللذين دافعوا عن ألوان قميص الأهلي، وكان يشغل مركزي خط الوسط والدفاع، حيث انضم من المقاولون الي القلعة الحمراء في عام 2003 ، وتوجه اللاعب الذي غادر أسوار القلعة الحمراء في عام 2005 للنادي الإسماعيلي ، الجدير بالذكر أن محمود شيكو كان قد لعب لعدة أندية عقب رحيله من النادي الأهلي منهم الإسماعيلي والاوليمبي وطلائع الجيش.

2- محمود شيكو:

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3- باسم علي:

انضم للنادي الأهلي في صيف 2014 قادمًا من نادي المقاولون العرب ليساهم في تحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية في أول موسم له، ومازال علي قوة النادي الأهلي حيث انتهت اعارته لنادي الجونة ليعود إلي صفوف الفريق الأحمر .

4- محمد فاروق:

كان من ضمن صفقة ثلاثية للاهلي من المقاولون العرب ، في عام 2014 ولكنه لم يتمكن في اثبات ذاته مع المارد الأحمر ليرحل سريعا من صفوف الفريق ، لينتقل الي عدد من الأندية واخرها فريق بيراميدز .

وانضم رزق إلى الأهلي قادما من صفوف المقاولون العرب في موسم 2014 ، وشارك في 27 مباراة مع الفريق الأحمر في كافة البطولات، وسجل هدفا وصنع 5 أهداف أخرى قبل ان يرحل لطلائغ الجيش بعد موسمين مع المارد الاحمر .

5- محمد رزق:

6- أحمد نخلة:

أحمد السيد أحمد النعماني والملقب بأحمد نخلة، لعب لصفوف القلعة الحمراء عامين فقط من عام 1995 إلى 1997، قادماً من فريق المقاولون العرب بعد أن لعب ضمن صفوفه 6 مواسم.

ويعد لاعب القلعة الحمراء من أفضل ظهير أيسر في مصر عام 1993 وحصد مع المارد الأحمر على بطولتي دوري عام بالإضافة إلى ألقاب "بطولة عربية وبطولة النخبة التي أقيت بالمغرب".

7- سمير كمونة:

كانت بداياته في الدوري الممتاز مع المقاولون بعد صعود الفريق موسم 1993–1994 ، ثم انضم للنادي الأهلي موسم 1996–1997 ، ثم انتقل إلى الدوري الألماني وانضم لفريق كايزرسلاوترن ثم إلى بورصا سبور ، ثم عاد إلى الأهلي من جديد، وانتقل معارًا من الأهلي إلى فريقي الاتفاق والمحرق ، ثم انتقل إلى بعض الأندية المصرية إلى أن اعتزل كرة القدم، واتجه إلى التدريب.