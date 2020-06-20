شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 6 حكام أثاروا الجدل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.. آخرهم جاساما وجريشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لايزال الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يبحث عن موعد جديد لإقامة الأدوار النهائية من عمر مسابقتى دورى الأبطال والكونفيدرالية بعد تأجيل لأجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا فى القارة خلال الشهور الأخيرة.

وبلغ كل من الأهلى والزمالك، فارسا الكرة المصرية، نصف نهائى دورى الأبطال فى مواجهة نارية أمام الثنائى المغربى الوداد والرجاء على الترتيب، بينما يلعب بيراميدز أمام حوريا الغينى فى الدور قبل النهائى للكونفيدرالية.

ونستعرض فى التقرير التالى الحكام الذين أثاروا لغطاً تحكيمياً فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على مدار السنوات الماضية.

المغربى العرجون

أثار المغربى عبدالرحيم العرجون جدلاً واسعاً فى إدارته لمباراة الأهلى أمام النجم الساحلى بإياب نهائى دورى أبطال إفريقيا 2007 بملعب القاهرة وتغاضيه عن ركلتى جزاء لمصلحة الفريق المصرى، حيث اعترف العرجون بأخطائه بعد سنوات من اعتزاله مهنة التحكيم.

الجزائرى عبيد

وكان اللغط التحكيمى هو عنوان مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى، فى ذهاب نهائى دورى الأبطال فى النسخة الماضية 2018، حيث احتسب الجزائرى مهدى عبيد ركلتى جزاء للفريق الأحمر مشكوكا فى صحتهما، مما أدى إلى استبعاده من إدارة المباريات الكبرى فى القارة السمراء بقرار سرى من «كاف».

الكاب فيردى دورات

قرارات مثيرة أطلقها حكم الرأس الأخضر مانويل دورات خلال قيادته التحكيمية للقاء الترجى التونسى والرجاء المغربى، على ملعب الأول بإياب نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 1999، حيث أشهر البطاقة الحمراء فى وجه القائد جريندو عبداللطيف بعد 12 دقيقة فقط، واحتسب ركلة جزاء مشكوكا فى صحتها للترجى بعد 25 دقيقة تصدى لها حارس الرجاء، وشهدت المباراة كما كبيرا من الاعتراضات من قبل لاعبى الفريق المغربى الذى تُوج باللقب فى هذه المواجهة بركلات الترجيح.

بكارى جاساما

Advertisements

الحكم الذى دائماً ما يثير اللغط فى إدارة مواجهات الأندية المصرية فى القارة السمراء، حيث استسلم الجامبى لإضاعة الوقت من قبل لاعبى الوداد المغربى فى مواجهة الأهلى بإياب نهائى دورى الأبطال 2017 ورفض احتساب وقت بديل كاف، متغاضياً عن ركلة جزاء واضحة للفريق المصرى مطلع اللقاء، قبل أن يدير جريشة نهائى «العار» كما أطلق عليه أنصار الوداد المغربى فى العام الماضى أمام الترجى، فى إياب نهائى نسخة 2019، والأزمة الكبرى التى حدثت بسبب غياب تقنية الفار وحرمان الفريق المغربى من هدف بداعى التسلل فى ملعب رادس.

التوجولى كوكو

خسارة تاريخية يتلقاها الترجى التونسى على يد مازيمبى الكونغولى بخماسية نظيفة فى ذهاب نهائى دورى الأبطال 2010 فى مباراة أثار التوجولى كوكو شكوكاً عديدة فى قراراته بها، أبرزها الهدف الأول لمازيمبى، والذى لم تظهر الإعادة صحة احتسابه وتخطى الكرة خط المرمى، واحتسابه ركلة جزاء لمصلحة الفريق الكونغولى نهاية الشوط الأول.

جهاد جريشة

ويدير جهاد جريشة، الحكم المصرى، نهائى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية ولقاء الإياب فى المغرب بين الوداد والترجى، ويلغى هدفاً لمصلحة الوداد، ثم يرفض احتساب ركلة جزاء لبطل المغرب بعد العودة لتقنية الفيديو، ثم يقوم بطرد قائد الفريق إبراهيم النقاش، ويعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم عن توقيع عقوبة قاسية على جهاد جريشة، بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بداعى الأداء الضعيف خلال مواجهة الوداد المغربى والترجى التونسى، بذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، ومن جانبه أعرب جريشة عن ذهوله من قرار «كاف» آنذاك، مشيراً إلى أنه تلقى إشادات كبيرة من جميع أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقى ونال درجة 9.2 من 10 فى تقييم أدائه للمباراة، قبل أن يتم إلغاء العقوبة على جريشة.