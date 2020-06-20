شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يشترط استئناف الدورى للاستمرار مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالأهلى، على مسؤولى القلعة الحمراء استئناف مسابقة الدورى، من أجل استمراره مع الفريق، خلال الفترة المقبلة، وشدد فايلر على أنه فى حال إلغاء المسابقة فإنه سيكون من الصعب عليه الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق. وينتظر أن يحضر فايلر إلى القاهرة خلال عشرة أيام، من أجل قيادة تدريبات الفريق، استعدادًا لعودة المسابقة، بعد الإجازة التى حصل عليها من إدارة الكرة، لقضائها مع أسرته فى سويسرا. من ناحية أخرى، توصل محمود الخطيب، رئيس النادى، لاتفاق مع محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون، على ضم طاهر محمد طاهر للأهلى، بداية من الموسم الجديد، وتتبقى النواحى المالية التى تدور حول إتمام الصفقة، حيث يرغب الأهلى فى دعم الصفقة ببعض الإعارات للمقاولون، بجانب مبلغ مالى يتم الاتفاق عليه. وكان الخطيب قد اجتمع مع رئيس المقاولون، فى حضور محمد عادل، المشرف العام على الكرة، من أجل وضع الرتوش النهائية للصفقة.

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفنى للأهلى على عودة الثنائى محمد شريف وأكرم توفيق، المعارين لإنبى والجونة، لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، بعدما ظهرا بمستوى متميز خلال فترة إعارتهما، واكتسابهما المزيد من الخبرات، فضلًا عن حاجة الفريق لجهودهما خلال الفترة المقبلة. وكان رينيه فايلر أبدى إعجابه بالقدرات الفنية والبدنية للثنائى، خصوصاً أكرم توفيق، فى ظل حاجة الفريق لجهوده بوسط الملعب، بعد إعلان حسام عاشور اعتزاله، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية بشأن كريم نيدفيد، وحمدى فتحى، الأمر الذى منح توفيق الأفضلية من ضمن المعارين للعودة للفريق لتدعيم خط الوسط، إلى جانب محمد شريف، الذى نجح فى لفت الأنظار إليه بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه مع إنبى فى المباريات التى خاضها معه فى الدورى.

يأتى هذا فى الوقت الذى أرجأ فيه مجلس إدارة الأهلى حسم مصير رمضان صبحى لحين وضوح الرؤية بشأن عودة الدورى، حيث إنه فى حال استمرار الدورى ستتم مفاوضة ناديه الإنجليزى على تمديد الإعارة، أو الحصول على خدماته بشكل نهائى.

من ناحية أخرى، توصل مجلس إدارة الأهلى لاتفاق مع أشرف صبحى، وزير الرياضة، بالموافقة على منح مؤمن زكريا عقده كاملًا، بعد تعرض اللاعب لإصابة استثنائية، أبعدته عن الملاعب، وستتطلب خضوعه للعلاج لفترة طويلة، وينتظر الأهلى الموافقة النهائية لوزير الرياضة، من أجل صرف كامل عقد مؤمن زكريا. من ناحية أخرى، واصل محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، جهوده على مدار الأيام الماضية من أجل تجهيز وتعقيم أجهزة التدريبات استعدادًا لاستقبال لاعبى الفريق الأحمر للتدريبات، اليوم، حيث أصدر تعليمات داخل النادى للعاملين من أجل تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بناء على قرار الدولة.