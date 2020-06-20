شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الجبلاية مع الوزير تحسم عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة بالاجتماع مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، من أجل مناقشته فى التقرير الخاص بموقف أندية الدورى الممتاز واعتراضها على عودة بطولة الدورى عقب انتهاء سلسلة الاجتماعات التى نظمتها اللجنة على مدار ثلاثة أيام مضت مع مندوبى كل الأندية فى الدورى الممتاز والقسم الثانى حيث ترغب اللجنة فى الوقوف على الموقف النهائى للدولة ممثلة فى وزارة الرياضة بشأن استكمال الموسم الحالى من عدمه، خصوصا بعد اعتراض ١٣ ناديا على عودته هى الزمالك والإسماعيلى والمصرى والاتحاد وطنطا وأسوان ووادى دجلة ونادى مصر وحرس الحدود والمقاصة والإنتاج الحربى وطلائع الجيش.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أعلن خلاله دعوة المديرين الفنيين لفرق الدورى الممتاز للاجتماع الأسبوع المقبل باتحاد كرة القدم بحضور اللجنة الفنية واللجنة الطبية بالاتحاد بالإضافة إلى المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية لبحث أفضل السبل لعودة المسابقات فنيا وتنظيميا، كما أعلنت اللجنة إعفاء الأندية من تحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا دون أن تحدد الجهة التى ستتحمل التكاليف فضلا عن إنشاء لجنة القسم الثانى والموافقة على ملاحظات الأندية بتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى.

وجاء نص بيان الجبلاية على مدار ثلاثة أيام شهد بيت العائلة الكروية المصرية خلالها جوا أسريا تمثل فى سلسلة الاجتماعات التى عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثانى البالغ عددها 54 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وقد كان المناخ الودى الذى انعقدت فيه الاجتماعات دافعا لأن تخرج عنه عدة توجيهات محددة من المؤكد أنها ستصب فى مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وقد توحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أى أغراض خاصة أو حسابات شخصية.

فعلى مستوى مسابقة الدورى الممتاز تمكنت اللجنة الخماسية بعد إعلان الدولة قرارها باستئناف المسابقة من الاستماع لكل مطالب الأندية المشاركة والصعوبات المنتظر أن تواجهها ومقترحاتها الخاصة بالمسابقة ماليا وإداريا وفنيا.

ولما كانت مجمل المطالب والمقترحات منطقية وتتلاقى مع مصالح الأندية فقد سعت اللجنة الخماسية فورا إلى محاولة توفيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة التى لا تتوانى عن المساهمة بكل ما من شأنه نجاح عودة النشاط الرياضى.

ووجهت اللجنة الدعوة للمديرين الفنيين لفرق الدورى الممتاز للاجتماع الأسبوع المقبل باتحاد كرة القدم بحضور اللجنة الفنية واللجنة الطبية بالاتحاد بالإضافة إلى المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية لبحث أفضل السبل لعودة المسابقات فنيا وتنظيميا

وبعد العرض الذى قدمته اللجنة الطبية برئاسة د. محمد سلطان وما عرضته اللجنة الخماسية بما تم التنسيق بشأنه مع وزارتى الرياضة والصحة، فقد اطمأنت جميع الأندية لعدم تحملها التكاليف التى تتطلبها الإجراءات الطبية، خاصة فيما يتعلق بالمسحات المطلوب إجراؤها على اللاعبين.

يأتى هذا فيما قررت اللجنة الخماسية جيدا تشكيل لجنة من ممثلى أندية القسم الثانى للاجتماع مع اتحاد كرة القدم لبحث الشكل الأنسب لشكل المسابقة وكيفية استكمالها بعد الاستماع لكل مشاكل الأندية.

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وقررت اللجنة بدء انعقاد اللجنة المشكلة من القسم الثانى يوم الاثنين المقبل للتوصل إلى الأسلوب المناسب لاستكمال مسابقة دورى القسم الثانى ووضع برنامج اجتماعات مع أندية القسم الثالث للاجتماع بمسؤوليها بدءا من الأسبوع المقبل للاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها وسبل تذليل أى عقبات تعترض عملها.

وحرصت اللجنة الخماسية فى كل اجتماعاتها إلى الاستماع لكل الأندية ولكل مقترحاتها ومطالبها من اللائحة الجديدة والبنود المطلوب تعديلها، وهو أمر تلاقى مع مسعى اللجنة الخماسية النى استهدفت منذ بداية تصديها لهذا التكليف مصلحة الكرة المصرية دون أى أغراض خاصة.

واعلنت اللجنة أن «الاجتماعات المثمرة التى شهدها الاتحاد المصرى لكرة القدم على مدار الأيام الثلاثة الماضية تدفعنا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الإيجابية التى تصب فى عودة طيبة للنشاط الكروى المحلى».