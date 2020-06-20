أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه لعودة الدوري المصري الممتاز، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر.
قال منصور، في مداخلة هاتفية على قناة "الزمالك"، أنه يرفض عودة مباريات الدوري الممتاز، متساءلاً: "هل الكورونا اختفت وانتهت في مصر حتى تعود مسابقة الدوري؟"، مضيفاً: "أنا أحافظ على سلامة الكل بما فيهم لاعبي الأهلي".
وأشار إلى أنه يطمئن جمهور نادي الزمالك "بكونه سيظل صامداً أمام محاولات البعض لهدم استقرار النادي."
وعن لقب "نادي القرن"، قال منصور إنه سيحارب على استعادة اللقب الإفريقي الذي حصل عليه النادي الأهلي، مضيفاً أن الزمالك كان الأكثر حصولاً على الألقاب الإفريقية في القرن الماضي، متسائلاً بسخرية: "هل السبعة أكثر من التسعة؟".
وكشف منصور عن موعد برنامجه الذي سيقدمه على قناة الزمالك، حيث قال إن أولى حلقات البرنامج ستكون في الرابع من يوليو المقبل، لافتاً إلى أنه سيكون هناك برنامج سياسي ايضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يجدد رفضه لعودة الدوري المصري.. ويكشف عن موعد برنامجه على قناة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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